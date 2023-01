“d’Anima e d’Animali” l’esposizione dell’artista Silvia Valeri a Roma

Leggi su lopinionista

(Di domenica 29 gennaio 2023) Spazio Urano diospita dal 31 gennaio al 18 febbraio 2023li– Martedì 31 gennaio 2023 alle ore 18.00 Spazio Urano presenta la mostrali dia cura e con un testo critico di Roberta Melasecca. In mostra una serie di acquerelli ed opere a tecnica mista, realizzati tra il 2020 e il 2022, che vogliono riflettere sulla triade animale umano – animale non umano – natura. Durante il periodo della mostra, che sarà visitabile fino al 18 febbraio 2023, sono in programma momenti di approfondimento e discussione che coinvolgono altri artisti, curatori e storici dell’arte che si confronteranno sul ...