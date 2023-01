Dani Alves | le confessioni agli altri detenuti e la partita di calcio in carcere | «il Dani che è qui è un altro»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 29 gennaio 2023) La Vanguardia racconta la primadi pallone dineldi Sant Esteve Sesrovires, giovedì scorso. Scrive che il racconto proviene da diverse fonti, ufficiali e non, sia dentro che fuori dal. Ci sono anche alcune dichiarazioni del giocatore, detenuto per stupro. Non gode di trattamenti di favore né di misure di eccezione. La Vanguardia racconta ciò chedice, che restano anonimi perché la direzione delha minacciato sanzioni per qualsiasi fuga di notizie dall’interno dell’istituto penitenziario. «Il calciatore è stato lasciato fuori, ilche è qui è un». La Vanguardia lo descrive ...