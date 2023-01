Da ' ' Tataruscarso' ' a ' ' Save A C Milan' ' | i tifosi rossoneri si disperano sui social

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il Sassuolo affonda a suon di gol ungià in crisi. A San Siro finisce 2 - 5: a segno per i neroverdi Defrel, Frattesi, Berardi, Laurentié e ...

Il Sassuolo affonda a suon di gol un Milan già in crisi. A San Siro finisce 2 - 5: a segno per i neroverdi Defrel, Frattesi, Berardi, Laurentié e ...Il Sassuolo affonda a suon di gol un Milan già in crisi. A San Siro finisce 2 - 5: a segno per i neroverdi Defrel, Frattesi, Berardi, Laurentié e ...