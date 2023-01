Da Pogba a Vlahovic | addio dietro l’angolo | arriva l’annuncio

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il calciomercato della Juventus potrebbe passare da alcune cessioni illustri:sul futuro diManca davvero poco al ritorno in campo della Juventus che, nel pomeriggio,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Centrocampisti : Locatelli,, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli. Attaccanti :, Milik, Kean, Di Mario, Soulé, Iling - Junior.Centrocampisti : Locatelli,, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli. Attaccanti :, Milik, Kean, Di Maria, Soulé, Iling - ...

LIVE TJ - I convocati. Tornano Pogba, De Sciglio e Vlahovic Tutto Juve

Allegri: "Pogba e Vlahovic Possono giocare" Tuttosport

Verso Juve-Monza, il piano per Pogba e Vlahovic ilBianconero

Juve, Pogba-Vlahovic: in allenamento la coppia fa sognare i tifosi Sport Mediaset

Prende la parola Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Così l’allenatore della Juventus ha risposto sui singoli e non soltanto alla vigilia della sfida contro il… Leggi ...10:55 - I CONVOCATI - La Juventus, tramite il suo sito ufficiale, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro il Monza: "Domenica 29 gennaio, alle ore 15:00, inizierà il girone di ritorno ...