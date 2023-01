“Da febbraio bollette del gas giù del 40%” | è la previsione di Giorgetti | ma restiamo come San Tommaso

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 29 gennaio 2023) Roma, 29 gen – “All’inizio dile nuove tariffe per le(del gas, ndr) saranno il 40% in meno rispetto alle ultime”. E’ quanto ipotizzato dal ministro dell’Economia, Giancarlo. Unadunque, non propriamente una assicurazione. Non possiamo dunque che segnarci “l’ipotesi”, auspicando di poterla accogliereesatta il prossimo mese. Gas, “dagiù del 40%”: le parole del ministroPerla riduzione del 40% riguarderà comunque, specificatamente, il prezzo del gas per gli utenti del mercato tutelato sui consumi di questo gennaio. Poi il ministro spiega ancor più nel dettaglio: “Dovrebbe cambiare il sistema. Garantiamo prezzi politici fino a ...