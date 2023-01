Da Cagliari a Massa per l' operazione | ansia per il cuore della piccola Aisha

Operata all'Opa la bimba cagliaritana di 3 mesi arrivata ain condizioni disperate per le conseguenze della ...Proprio come succede adesso tra il tecnico portoghese e il talento diche a maggio gli ha ...convocazione a oggi (l'attaccante non era stato neppure in panchina il 10 gennaio contro il, ...

Fiato sospeso per il cuore della piccola Aisha LA NAZIONE

Esame capolista per Mesola e Casumaro, contro Massa Lombarda e Zola Predosa il Resto del Carlino

Cagliari, rischio crolli in via Dettori. Massa (Progressisti): "Servono ... Sardegna Live

Celia, che prodezza: "Però abbiamo lasciato troppo campo ai sardi" il Resto del Carlino

Cagliari: arriva il ponte ciclopedonale che collegherà il Villaggio ... Sardegna Live

Riprenderanno lunedì mattina i lavori del Consiglio regionale sulla manovra finanziaria da dieci miliardi. (ANSA) ...Cresce l’attesa sulla decisione della Regione di stanziare o meno, già in Finanziaria, i cinquanta milioni di euro che mancano per la costruzione dello stadio del Cagliari. Le pressioni sono tante ed ...