Cutrofiano | 29enne morto in casa Vani i soccorsi

(Di domenica 29 gennaio 2023) Dramma improvviso ieri sera a. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, unstava trascorrendo la serata indi amici, quando si sarebbe accasciato per terra, probabilmente a causa di un malore. Immediata la richiesta di. Nell’abitazione di via Asmara sono quindi arrivati i sanitari del 118, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del decesso del giovane. (leccesette.it) L'articoloin proviene da Noi Notizie..

... hanno individuato in un appezzamento di terreno in agro del comune di, una coltivazione di marijuana. Gli investigatori, dopo aver identificato il proprietario del terreno, undel ...... hanno individuato in un appezzamento di terreno in agro del comune di, una coltivazione di marijuana. Gli investigatori, dopo aver identificato il proprietario del terreno, undel ...

Inchiesta antimafia "Insidia". La Procura invoca 16 condanne: chiesti 148 anni di reclusione Leccenews24

Piantagione di marijuana e serre: denunciato un 29enne a Cutrofiano quotidianodipuglia.it

Mortale sulla Maglie-Lecce: il 29enne era uscito da solo dall’auto Il Gallo

Antonio Coluccia davanti al giudice: “Solo vittima di un pregiudizio” LeccePrima

Operazione "Contatto", chiesti oltre cinque secoli di carcere in ... LeccePrima

Dramma improvviso ieri sera a Cutrofiano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un 29enne stava trascorrendo la serata in casa di amici, quando si sarebbe accasciato per terra, probabilmente a ca ...Dramma improvviso ieri sera a Cutrofiano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un 29enne stava trascorrendo la serata in casa di amici, quando si sarebbe accasciato per terra, probabilmente a ca ...