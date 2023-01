(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – “, ma lei la canterebbe?”., mattatore dell’evento benefico organizzato dall’Opedale Pediatrico, unisce tutti e riesce ‘nell’impresa’ di fareal ministro della Difesa Guido, presente in sala e preso simpaticamente di mira dallo showman. Così il politico si presta al gioco e intona le note della canzone: “È una canzone di liberazione!”, chiudeabbracciandolo. La serata, organizzata a favore del centro di cure palliative dell’ospedale pediatricodi Roma, condotta da Eleonora Daniele, ha visto sul palco, unite nella causa, anche Giorgia e Laura Pausini. In platea un parterre ricchissimo con il presidente del ...

Presenti, oltre a, anche il ministro della Salute Orazio Schillaci e il ministro dello Sport Andrea Abodi.Fiorello, mattatore dell'evento benefico organizzato dall'Opedale Pediatrico Bambino Gesù, unisce tutti e riesce 'nell'impresa' di fa cantare 'Bella Ciao' al ministro della Difesa Guido, ...

Il ministro Guido Crosetto canta 'Bella ciao' con Fiorello Repubblica TV

crosetto canta bella ciao l'esibizione video parata di stelle per il ... Tag24

Crosetto canta 'Bella Ciao' all'evento con Fiorello per il Bambino Gesù Adnkronos

Il ministro Guido Crosetto canta Bella Ciao alla serata con Fiorello per il Bambino Gesù Corriere TV

Fiorello fa cantare al ministro Crosetto 'Bella Ciao' - Spettacolo Agenzia ANSA

Crosetto canta Bella Ciao. Una serata eccezionale con tante stelle a fare beneficienza per il reparto di cure palliative dell'ospedale pediatrico ...Guido Crosetto, ministro della Difesa e fra i fondatori di Fratelli di Italia, ha intonato Bella Ciao nel corso di uno show all'Auditorium della Conciliazione per raccogliere fondi per l'ospedale pedi ...