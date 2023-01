Crollo Juventus | il Monza vince 2 a 0 a Torino E i tifosi ricordano la «promessa» del pullman di Berlusconi

(Di domenica 29 gennaio 2023) Dieci giorni dopo la sconfitta di Coppa Italia, iltorna all’Allianz Stadium diper 2 a 0, con due reti nel primo tempo di Patrick Ciurria e Dany Mota, bissando il successo dell’andata per 1 a 0 lo scorso 18 settembre. Con la penalizzazione di 15 punti in campionato, e senza vittorie negli ultimi tre incontri, larimane a 23 punti in tredicesima posizione, scavalcata proprio dalche sale all’11esimo posto. Inon hanno scordato la «» di Silvioalla festa di Natale della squadra brianzola. Su Twitter l’hashtag #Silvio è finito presto in tendenza, con gli utenti che immaginano il proprietario della squadra al telefono per mantenere lafatta ai suoi ...

Con la penalizzazione di 15 punti in campionato, e senza vittorie negli ultimi tre incontri, larimane a 23 punti in tredicesima posizione, scavalcata proprio dal Monza che sale all'11esimo ...- Monza 0 - 2, sfottò sui social Sui social, inevitabilmente, è partita l'ironia di massa per la disfatta juventina. C'è chi ricorda chi a Torino parlava di campionato falsato a favore del ...

Crollo Juventus, il Monza vince 2 a 0 a Torino. E i tifosi ricordano la ... Open

Serie A, Juventus: crollo all'Allianz Stadium, 0-2 contro il Monza Il Romanista

Juventus-Monza 0-2, le pagelle dei bianconeri: crollo verticale Soccer Magazine

Crollo Juve, lironia dei napoletani: In B ancor prima della sentenza CalcioNapoli24

Il Monza non lascia spazio: la Juventus sempre più a fondo. Disastro Milan crolla con il Sassuolo Tiscali

Nei dieci maggiori tornei d'Europa, dalla Serie A al campionato belga, passando per quello inglese e portoghese, le big italiane affondano.Il Monza mette ko i bianconeri per 0-2. Una domenica ricca di emozioni e di gol. La Juventus dopo i 15 punti di penalizzazione subiti, sembra non sia capace di riprendersi. La squadra di Palladino ...