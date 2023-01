(Di domenica 29 gennaio 2023)O (ITALPRESS) – Una crisi senza fine. Quarta sconfitta in campionato per ilcampione d’Italia in carica: ilsi è imposto a San5-2 grazie alle reti di Defrel, Frattesi, Berardi, Laurientè ed Henrique (inutili i gol di Giroud e Origi). Per la squadra di Pioli è la quinta gara senza successi, in tre partite Tatarusanu e compagni hanno incassato 12 reti complessive tra campionato e finale di Supercoppa contro l’Inter: il derby di domenica prossima suona già da ultima chiamata per il tecnico rossonero, criticato dal pubblico di casa. Il primo tempo di Sanè stato un’altalena di emozioni in cui è successo praticamente di tutto. Ad aprire le marcature ci ha pensato Defrel al 19?, lasciato solo dalla difesa rossonera sul secondo palo: i padroni di casa non hanno avuto nemmeno il ...

E' come se le lancettetempo fossero tornate al dicembre 2019, al pokerissimo incassato in casa ... Peggiore perch non esiste una spiegazione plausibile alstrutturale che riguarda in ...La reazione che ci si aspettava nella ripresa è stata spazzata via da Laurientè: l'esternoSassuolo si è procurato il rigore al 3 di gioco per poi trasformarlo subito dopo. La quarta rete ha ...

Gas, Nomisma prevede un taglio delle bollette del 33%: “Conseguenza del crollo del prezzo” Il Fatto Quotidiano

Crollo del Milan a San Siro, pokerissimo del Sassuolo Tiscali Notizie

Crollo del Milan a San Siro, pokerissimo del Sassuolo - sardiniapost SardiniaPost

Sant'Agata de' Goti, recuperate 122 bare dal torrente dopo il crollo del cimitero Fanpage.it

Crollo cimitero, a Sant'Agata de' Goti arriva la gru: nove salme ancora da recuperare ilmattino.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Dopo il crollo del Milan contro il Sassuolo, c'è una contendente in meno per il Napoli nella lotta scudetto. Stasera contro la Roma gli azzurri avranno quasi un match ball per il titolo, commenta così ...