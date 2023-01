Crisi Milan | tutti gli errori di Pioli | dall'integralismo tattico alla folle gestione di De Ketelaere

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ilè in caduta libera. Un'altra pesantissima sconfitta casalinga contro il Sassuolo per confermare un avvio horror nel 2023,...

Pioli 3: gestione disastrosa delladel. Scelte tattiche discutibili che mettono la squadra spalle al muro. Ennesima scoppola subita con tante responsabilità del tecnico emiliano.Disastroin casa e fischi da San Siro. I rossoneri sono stati battuti 5 - 2 dal Sassuolo, e dopo i ... in piena, alla fine. I giocatori sono andati sotto la curva tra diversi fischi e un ...

Il Milan di Stefano Pioli è ufficialmente entrato in una crisi senza fine. Il Diavolo è stato battuto in casa con un netto e roboante 5-2 dal Sassuolo 17esimo, (ora 16esimo), di Alessio Dionisi che ...MILANO (ITALPRESS) – Una crisi senza fine. Quarta sconfitta in campionato per il Milan campione d’Italia in carica: il Sassuolo si è ...