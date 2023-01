Crisi Milan | tutte le responsabilità di Pioli | dall'integralismo tattico alla folle gestione di De Ketelaere

I rossoneri sono stati battuti 5 - 2 dal Sassuolo, e dopo i fischi all'intervallo lo stadio ha ripetuto in parte il dissenso verso la squadra rossonera, in piena, alla fine. Per il, dopo ......a San Siro Ilnon c'è più e viene travolto in casa dal Sassuolo, che vince per 5 - 2 a San Siro nel match valido per la 20esima giornata della Serie A . I campioni d'Italia, in profondae ...

Serie A, Milan-Sassuolo 2-5: rossoneri in crisi, Champions a rischio - Sportmediaset Sport Mediaset

E’ crisi Milan: i numeri dei rossoneri da inizio 2023 sono disarmanti Goal.com

Serie A - Milan in crisi: le colpe di Pioli e della società in 5 punti. Mercato flop, gioco e portiere Eurosport IT

Crisi Milan, le cause | Video Sport Mediaset

Milan, di chi è la colpa della crisi Ci sono errori ad ogni livello Pianeta Milan

Il Milan sta inanellando una serie di record negativi. La sconfitta con il Sassuolo impone anche una prima volta nella sua storia ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...