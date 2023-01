Crisi Milan | fra errori e presunzione | le colpe di Pioli e gli errori di Maldini E i parametri?

Finisce così:- Sassuolo 2 - 5. Per gli uomini di Pioli, in piena, è la sesta partita di fila senza vittorie. Era dal 1997 (1 - 6 contro la Juve) che i rossoneri non subivano almeno 5 gol ...Ilsprofonda in casa subendo un ko memorabile per 5 - 2 dal Sassuolo del solito Berardi, la Juve si fa infilare come all'andata dal Monza dell'ex Palladino certificando unapesantemente ...

Serie A, Milan-Sassuolo 2-5: rossoneri in crisi, Champions a rischio - Sportmediaset Sport Mediaset

Crisi Milan, tutte le responsabilità di Pioli: dall'integralismo tattico alla folle gestione di De Ketelaere Calciomercato.com

Crisi Milan: a San Siro bordate di fischi, i rossoneri vanno sotto la curva per chiedere scusa Corriere TV

Milan-Sassuolo, risultato storico: i numeri della crisi rossonera nel 2023 Sky Sport

DISASTRO MILAN: IL SASSUOLO VINCE 5-2 A SAN SIRO. È CRISI NERA Calciomercato.com

MILANO (ITALPRESS) – Una crisi senza fine. Quarta sconfitta in campionato per il Milan campione d’Italia in carica: il Sassuolo si è imposto a San Siro 5-2 grazie alle reti di Defrel, Frattesi, ...Disastro Milan in casa e fischi da San Siro. I rossoneri sono stati battuti 5-2 dal Sassuolo, e dopo i fischi all'intervallo lo stadio ha ripetuto in parte il dissenso verso la squadra rossonera, in ...