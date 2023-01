Cremonese | chiesto un centrocampista al Torino

(Di domenica 29 gennaio 2023) Lacontinua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo. I grigiorossi, come riporta il Corriere dello Sport, hannoEmirhan...

... denunciato per stalking dalla sua ex, il pubblico ministero avevala misura del divieto di ...provvedimento più severo che vietava all'imputato di dimorare nel comune di residenza nel...Il Verona tratta la cessione di Koray GUNTER con la Sampdoria, mentre ala, per l'... Il Sassuolo haFederico BONAZZOLI alla Salernitana, ricevendo però, almeno per ora, risposta ...

Calciomercato Lazio, Schira: “La Cremonese ha chiesto Basic in ... LazioPress.it

Tuttosport: "Genoa, chiesto Quagliata alla Cremonese. Cosenza ... Tutto B

Il ds della Cremonese conferma: "Il Parma ci ha chiesto Zanimacchia" numero-diez.com

Nel libro di Padre Georg anche i momenti della cremonese Rossella ... Cremona Sera

MOVIOLA - Cremonese-Inter, Acerbi ammonito per il fallo su ... SPORTFACE.IT

Lautaro Martinez è stato il vero grande protagonista della squadra nerazzurra nel match vinto dall'Inter contro la Cremonese di Ballardini. Lautaro Martinez crede nella rimonta sul Napoli, l'attaccant ...L'allenatore dell'Inter: "Prima del derby dobbiamo preparare il quarto di finale della Coppa Italia che abbiamo sul petto. Sul difensore è meglio chiedere a Marotta e Ausilio" ...