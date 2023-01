Covid oggi Lazio | 519 contagi A Roma 276 nuovi casi

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 519 ida Coronavirus, 29 gennaio 2023 nel, secondo i datidell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.165 tamponi molecolari e 5.729 antigenici con un tasso di positività al 7,5%. I ricoverati sono 510, 3 in meno di ieri, 23 le terapie intensive occupate, una in più di ieri e 1.024 i guariti delle ultime 24 ore. Icittà sono a quota 276. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Diminuiscono i nuovi positivi e cala la curva dei contagi da Coronavirus . Numeri alla mano,il virus fa registrare 242 positivi su 5.295 tamponi esaminati , 116 in meno di ieri con 779 tamponi processati in meno. Di questi, 212 su 3.952 sono positivi al tampone antigenico mentre 30 su 1.

Sono 228 i nuovi casi di infezione al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia a fronte di 4.608 test eseguiti, con un'incidenza pari al 4,9%. Una persona è deceduta.