Covid oggi Lazio | 519 contagi A Roma 276 nuovi casi

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 519 ida Coronavirus, 29 gennaio 2023 nel, secondo i datidell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.165 tamponi molecolari e 5.729 antigenici con un tasso di positività al 7,5%. I ricoverati sono 510, 3 in meno di ieri, 23 le terapie intensive occupate, una in più di ieri e 1.024 i guariti delle ultime 24 ore. Icittà sono a quota 276. L'articolo proviene da Italia Sera.