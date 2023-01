Covid | in Campania 242 positivi e sette morti

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 242 i nuoviinala fronte di 5.295 tamponi effettuati, di cui 1.343 molecolari. Il tasso di incidenza è del 4,5 per cento con una flessione di circa un punto rispetto a ieri. I posti occupati in terapia intensiva sono 18 (- 2 rispetto a ieri) quelli in area medica 267 a fronte dei 3.160 posti letto disponibili. I deceduti sono 7, di cui 2 nelle ultime 48 ore; cinque decessi sono avvenuti in precedenza ma registrati ieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.