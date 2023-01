A bacchettarlo in diretta tv è stato proprio un simbolo del Milan, come Billy: "Credo che in un certo senso - ha detto a Sky Sport - sia inaccettabile da parte di chi gli sta intorno e ...A bacchettarlo in diretta tv è stato proprio un simbolo del Milan, come Billy: "Credo che in un certo senso - ha detto a Sky Sport - sia inaccettabile da parte di chi gli sta intorno e ...

Costacurta durissimo su Zaniolo: il commento in diretta tv Corriere dello Sport

“No a Zelensky a Sanremo”, l’inedito fronte contro l’ospitata al Festival: da Salvi... Il Riformista

Cassano insulta Costacurta in diretta: "Non capisce un ca**o!". La replica da incorniciare dell'ex Milan Virgilio Sport

Hjulmand (CT Danimarca): "Giroud Kjaer sa come fermarlo" Radio Rossonera

Costacurta: Il 'Fenomeno' Ronaldo l'avversario più duro da ... Sport Fanpage

L'ex giocatore del Milan, squadra in cui l'attaccante giallorosso sperava di approdare ci va giù duro: "Comportamento inaccettabile" ...