(Di domenica 29 gennaio 2023) Un centinaio di anarchici sono radunati davanti al carcere di Bancali, aper manifestare la loro solidarietà ad, detenuto in regime 41 bis nell'istituto penitenziario sardo, e ...

...la loro solidarietà ad Alfredo, detenuto in regime 41 bis nell'istituto penitenziario sardo, e con oggi al 102/o giorno di sciopero della fame. I manifestanti hanno organizzato un- in ...Ilin, a cui partecipavano poco più di un centinaio di persone, era stato organizzato in solidarietà ad Alfredo, l'anarchico di cui si parla spesso ultimamente. Due giorni fa il suo nome ...

Cospito: sit-in a Sassari, musica per farci sentire da Alfredo Agenzia ANSA

Alfredo Cospito, sit-in degli anarchici in Italia e all'estero • TAG24 Tag24

Per Cospito minacce ai giudici e molotov. Dopo il sit in di Roma 41 denunce Domani

Molotov e palottole per Cospito. Il governo risponde: «Lo stato non scende a patti con chi minaccia» Domani

Cospito, Palazzo Chigi: lo Stato non scende a patti con chi minaccia Agenzia ANSA

Un centinaio di anarchici sono radunati davanti al carcere di Bancali, a Sassari per manifestare la loro solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto in regime 41 bis nell'istituto penitenziario sardo, e ...Roma è stato solo l'ultimo atto dimostrativo di una escalation che è andata oltre i confini nazionali. La mobilitazione dei compagni e delle compagne per chiedere l'annullamento del 41bis all'anarchic ...