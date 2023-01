Cospito | peggiorano le condizioni di salute dell’anarchico al 41 bis | «Rischia fibrillazione e va trasferito»

Leggi su open.online

(Di domenica 29 gennaio 2023) Si aggravano ledidi Alfredo, l’anarchico in sciopero della fame da 102 giorni per protestare contro il regime del 41 bis disposto a suo carico per 4 anni. A riferirlo è la cardiologa Angelica Milia, medico di fiducia di: «Alfredo ha valori di potassio molto bassi e ha perso un ulteriore chilo, ora ne pesa 73. Abbiamo aumentato la terapia per evitare aritmia ecardiaca che potrebbero essergli fatali». Per la dottoressa, detenuto nel carcere di Bancali, a Sassari e sottoposto al carcere duro, «la soluzione assolutamente necessaria è quella di un trasferimento immediato in un carcere dotato di una struttura sanitaria che possa garantirgli la giusta assistenza». Terminata la visita, Milia ha fatto inoltre sapere che tornerà ...