Cortocircuito Nutriscore | Carrefour lo applica e lo sconfessa

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 29 gennaio 2023) L’imperante statalismo dell’Unione Europea non sembra mai giungere a termine. E questa volta è la battaglia sul Nutri-Score ad accendere la miccia e far alzare le barricate del governo italiano. Innanzitutto, per introdurre, il Nutri-Score è una scala di immediata comprensione, sviluppata dal nutrizionista Serge Hercberg come strumento per combattere l’obesità e le malattie cardiovascolari. Ideato in Francia e “famoso” per la sua struttura a “semaforo”, attraverso l’utilizzo di cinque colori e lettere, riuscirebbe a determinare la salubrità degli alimenti. E questo sulla base della quantità di grassi, zuccheri e sale al loro interno. I Paesi che hanno già adottato questa misura, al di là dei cugini francesi, sono Germania, Belgio, Portogallo, Lussemburgo, Svizzera e Paesi Bassi; ma è proprio l’Italia ad essere storicamente tra le più restie alla sua adozione. Secondo Coldiretti, ...