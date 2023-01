Corriere dello Sport – ufficiale anche Malo Gusto | il totale sale a 250 milioni!

Leggi su justcalcio

(Di domenica 29 gennaio 2023) 2023-01-29 13:37:54 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal: LONDRA – Il Chelsea sembra non volersi più fermare con gli acquisti, rendendosi protagonista di una campagna acquisti impressionante in questa sessione invernale. Il nuovo patron del club, Todd Boehly, non ha badato a spese portando al tecnico Potter numerosi rinforzi per la sua squadra, a mercato non ancora concluso. Chelsea, un tifoso speciale segue i ‘Blues’ ad Anfield: ecco di chi si tratta Chelsea, tutti gli acquisti nella sessione invernale Nella sola sessione invernale, nel mese di gennaio, il Chelsea ha ingaggiato sette giocatori: Mykhaylo Mudryk (100 milioni), Benoit Badiashile (40 milioni), Andrey Santos (12.5 milioni), David Datro Fofana (12 milioni), Joao Felix (12 milioni in prestito) e Noni Madueke (35 milioni di euro). Non ...