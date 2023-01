Corre l' Atalanta | che aggancia il quarto posto La Samp ne fa le spese

Leggi su agi

(Di domenica 29 gennaio 2023) AGI - Terza vittoria nelle ultime quattro uscite e quinto risultato utile di fila per l', che batte in casa ladoria e sale momentaneamente ala pari punti con il Milan (38), scavalcando in un colpo solo Lazio e Roma. Al Gewiss Stadium finisce 2-0 grazie al gol di Maehle e al 12 centro in campionato di un super Lookman, al settimo sigillo nelle recenti quattro gare considerando anche la Coppa Italia. La squadra di Gasperini continua così a viaggiare ad alta quota in piena zona Europa, mentre gli uomini di Stankovic, al tappeto per la quarta volta consecutiva, restano penultimi a quota 9 punti. Le prime grandi palle gol della sfida le creano i blucerchiati, che vanno vicini al vantaggio in almeno tre occasioni con Gabbiadini e Augello, respinti attentamente da Musso, e successivamente con ...