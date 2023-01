Coppa Italia | Inter-Atalanta | data | orario e diretta TV

Leggi su intermagazine

(Di domenica 29 gennaio 2023), quarti di finale diTV e streaming La22/23 entra nel vivo con i match dei quarti di finale. Ad aprire il programma sarà il match train programma per martedì 31 gennaio alle ore 21:00 a San Siro: ecco come seguire il match inTV e streaming. La sfida tutta nerazzurra di ‘San Siro’ sarà visibile in esclusiva e in chiaro sui canali Mediaset, tramite pc, smartphone, tablet e digitale terrestre. Il match sarà trasmesso su Canale 5 al canale 5 del digitale terrestre. Oltre che in chairo, sarà possibile seguire la partita traanche instreaming: tramite ...