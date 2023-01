Il Liverpool detentore del trofeo è stato eliminato nei sedicesimi di finale dallad'(Fa Cup), battuto 2 - 1 dal Brighton, guidato dal tecnico italiano Roberto De Zerbi. Una nuova battuta d'arresto per la compagine di Klopp, che si è ancora inchinata ai Seagulls ...Nella serata di questa domenica 29 gennaio lo statunitense dovrebbe volare in, dove le ... In due anni e mezzo con la Juventus ha vinto una Supercoppa Italiana nel 2020 e unaItalia ...

Coppa Inghilterra: il Brighton di De Zerbi elimina il Liverpool - Calcio Agenzia ANSA

Inghilterra, Coppa di Lega: Notthingam-Manchester United 0-2 dopo ... Sportitalia

Inghilterra, Coppa di Lega: Nottingham-Manchester United 0-3 Sportitalia

Viene ammonito in Coppa d'Inghilterra, il pubblico esulta perché se l ... Fanpage.it

I calciatori del Leeds strappano applausi, in campo e fuori: hanno ... Fanpage.it

Il Liverpool detentore del trofeo è stato eliminato nei sedicesimi di finale dalla coppa d'Inghilterra (Fa Cup), battuto 2-1 dal Brighton, guidato dal tecnico italiano Roberto De Zerbi. (ANSA) ...Il Leeds si è qualificato per gli ottavi di finale di FA Cup. Dopo il 3-1 all’Accrington Stanley, i calciatori del Leeds hanno ripulito completamente lo spogliatoio. Nell'ultimo weekend di gennaio la ...