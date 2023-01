Convocati Juve | tornano Pogba e Vlahovic | ancora 5 assenze per Allegri

Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI VITERBESE -STABIA ] Idella Viterbese Bisogno, Dekic, Chicarella, Rabiu, Megelaitis, Riggio, Marotta, Andreis, D'Uffizi, Ricci, ...Dall'altro lato, invece, gli uomini di Leonardo Menichini reduci da una vittoria con laStabia ... A disposizione: Reti: Idella Virtus Francavilla Portieri: Milli, Avella, Romagnoli ...

Nuova Juve contro il Monza, tra punti fermi e qualche incognita. La sicurezza di Allegri Tuttosport

Calciomercato Juventus, McKennie verso Leeds: non convocato, ecco la formula Tuttosport

Juventus-Monza, Allegri: «Pogba e Vlahovic convocati. Chiesa out, accordo in Premier per McKennie» ilmessaggero.it

Juve Next Gen, i convocati per la sfida al Vicenza Tutto Juve

La Juve ritrova Vlahovic. La Stampa: "Tornerà tra i convocati: primi segnali positivi" TUTTO mercato WEB

Ora è ufficiale: sia Pogba che Vlahovic saranno a disposizione della Juventus nella partita di oggi contro il Monza. La conferma nelle convocazioni ...Ore di attesa in casa Juventus, in vista della sfida casalinga contro il Monza. Tornano tra i convocati, per la gioia di Allegri, Pogba e Vlahovic anche se le attenzioni per la società torinese ...