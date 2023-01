Collaboratori del Dirigente | “valorizzare competenze e pagarli di più” Piani di studio? “più leggeri e personalizzati Insegnare Diritto” INTERVISTA a Paola Bortoletto ANDIS

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 29 gennaio 2023), presidente nazionale dell’, l’associazione dei dirigenti scolastici italiani, tenta di tracciare, con assoluta lucidità, la strada che sarebbe necessario percorrere per far si che la nostra scuola sia davvero percepita per la grande qualità dei suoi professionisti. Parlarne solo in determinati momenti della storia serve a poco. La scuola deve puntare al massimo perché da essa dipende il futuro della nostra nazione. Ancora una volta la professoressaindica, con chiarezza, alcune priorità. E lo fa senza reticenze e principalmente con una chiarissima visione del domani. L'articolo .