(Di domenica 29 gennaio 2023)ha vinto gli Australian 2023, sconfiggendo Stefanos Tsitsipas in tre set nella Finale andata in scena sul cemento di Melbourne. Il fuoriclasse serbo ha dominato la Finale contro il greco, confermando il facile pronostico della vigilia e alzando al cielo il trofeo per la decima volta nel torneo Down Under. Il 35enne ha così messo le mani sul 22modella carriera, riuscendo ad agguantare lo spagnolo Rafaelin testa alladei giocatori capaci di vincere il maggior numero didel massimo livello.ha infatti vinto ben 22nel corso della sua gloriosa, giganteggiando a ripetizione nell’arco di 15 anni ai massimi livelli (si impose per la prima volta proprio in Australia nel 2008). ...

... anche D'Aquino ha terminato i gironi con un'ottima 18° posizione con 5e una sola ... malgrado una strepitosa rimonta, non gli ha permesso di avanzare in. Pietro D'Aquino ha ...Il Renate, dopo il pareggio 1 - 1 sul campo della Juventus Next Gen, si ritrova con 38 punti in, frutto di dieci, otto pareggi e cinque sconfitte. +6 la differenza reti con ...

Classifica vittorie tornei Slam tennis: Novak Djokovic raggiunge Nadal al primo posto, staccato Federer OA Sport

Taranto, Sciacca: "Classifica corta, con due vittorie sei in zona playoff" Tutto C

Allenatori con più vittorie in Serie A: nessuno come Spalletti dal 1983/84 Sky Sport

Coppa del Mondo LIVE, slalom-bis femminile Spindleruv Mlyn ... Eurosport IT

Como, Longo: "Vogliamo un filotto di vittorie per risalire la classifica" pianetaserieb.it

Novak Djokovic ha vinto gli Australian 2023, sconfiggendo Stefanos Tsitsipas in tre set nella Finale andata in scena sul cemento di Melbourne. Il fuoriclasse serbo ha dominato la Finale contro il grec ...Vittoria casalinga e tre punti importantissimi per continuare la corsa tra le prime posizioni. Vittoria casalinga e tre punti importantissimi per continuare la corsa tra le prime posizioni. Spettacolo ...