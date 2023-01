Classifica vittorie Slam tennis | al Roland Garros la resa dei conti tra Nadal e Djokovic? Ma il fisico del serbo…

(Di domenica 29 gennaio 2023) Rafaele Novaksono iti più vincenti della storia per quanto riguarda gli, ovvero i tornei più prestigiosi e importanti a livello mondiale. Lo spagnolo e il serbo svettano in testa alla specialecon 22 sigilli a testa, entrambi hanno ormai staccato il ritirato Roger Federer (lo svizzero è fermo a 20) e ora sono destinati a un finale di carriera in cui daranno vita all’attesissimadeiche metterà in palio l’ambito record, prima che entrambi decidano di appendere la racchetta al chiodo dopo oltre tre lusti ai massimi livelli. Il balcanico ha messo in bacheca 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 3 US Open e 2. L’iberico ha invece all’attivo 14...

... complessivamente in questo periodo ha mantenuto un bilancio- sconfitte di 167 - 17 (90,8%... Diventa il più anziano giocatore a finire l'anno in vetta allanell'era del ranking ...... con Rafa che spinge a lungo per un minor numero di tornei obbligatori eATP biennale ... al punto da rendere le sue" come ha riassunto anche Kyrgios " frutto di un'inerzia "...

Classifica vittorie tornei Slam tennis: Novak Djokovic raggiunge Nadal al primo posto, staccato Federer OA Sport

Classifica vittorie Slam tennis: al Roland Garros la resa dei conti tra ... OA Sport

Taranto, Sciacca: "Classifica corta, con due vittorie sei in zona playoff" Tutto C

Allenatori con più vittorie in Serie A: nessuno come Spalletti dal 1983/84 Sky Sport

Coppa del Mondo LIVE, slalom-bis femminile Spindleruv Mlyn ... Eurosport IT

Commenta questa storia Sospensione Cortina d’Ampezzo, Italia — Lo sciatore svizzero Marco Odermatt ha gestito una dura configurazione del percorso per vincere domenica la ...Dopo tre pareggi in tre partite nel 2023, la squadra di Nagelsmann deve guardarsi indietro, non propriamente un’abitudine ...