Classifica vincitori Slam tennis | Novak Djokovic raggiunge Nadal al primo posto | staccato Federer

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023)ha vinto gli Australian 2023, sconfiggendo Stefanos Tsitsipas in tre set nella Finale andata in scena sul cemento di Melbourne. Il fuoriclasse serbo ha dominato la Finale contro il greco, confermando il facile pronostico della vigilia e alzando al cielo il trofeo per la decima volta nel torneo Down Under. Il 35enne ha così messo le mani sul ventiduesimodella carriera, riuscendo ad agguantare lo spagnolo Rafaelin testa alladei giocatori capaci di vincere il maggior numero di tornei del massimo livello.ha infatti vinto ben 22nel corso della sua gloriosa, giganteggiando a ripetizione nell’arco di 15 anni ai massimi livelli (si impose per la prima volta proprio in Australia nel 2008). Il ...