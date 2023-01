(Di domenica 29 gennaio 2023)ebrei hanno condotto la scorsa notte una spedizione punitiva nel villaggio palestinese di Turmus Aya (a nord di Ramallah) dove hanno incendiato un'auto in sosta. Lo riferisce la agenzia di ...

Nel clima arroventato seguito all'attentato terroristico palestinese a Gerusalemme (dove sette civili israeliani sono stati uccisi nella sera di venerdì) coloni dellahanno compiuto ieri ...... ha deciso di intervenire dando più armi ai civili, dichiarando lo stato di allerta nel paese, schierando 3 battaglioni aggiuntivi in, con la polizia che presidia tutti i luoghi pubblici ...

Cisgiordania, 'violenze dei coloni, casa araba in fiamme' Agenzia ANSA

Medioriente: Casa Bianca, stop a violenze in Cisgiordania - LaPresse LAPRESSE

Berna condanna l'escalation di violenza in Cisgiordania e in Israele Corriere del Ticino

Blinken in Israele e Cisgiordania, 'stop alle violenze' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Strage di palestinesi a Jenin. La Cisgiordania è in fiamme. Israele ... Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Cosa sta succedendo in Medio Oriente È in corso una escalation, cioè un peggioramento del conflitto israelo-palestinese Ma la domanda che più si fanno gli analisti ...Coloni ebrei hanno condotto la scorsa notte una spedizione punitiva nel villaggio palestinese di Turmus Aya (a nord di Ramallah) dove hanno incendiato un'auto in sosta. (ANSA) ...