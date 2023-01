... la notte scorsa, da una guardia di sicurezza nei pressi dell'insediamento ebraico di Kedumim nel nord della. Lo ha fatto sapere l'. "La guardia di sicurezza - ha spiegato la ...... anche in considerazione della tensione che si registra tra la popolazione a Gerusalemme Est e nell'area di Jenin (settentrionale) dove, lo scorso 26 gennaio, l'israeliano ha ...

Cisgiordania: esercito, palestinese armato ucciso da guardia - Mondo Agenzia ANSA

Cisgiordania, almeno 9 i palestinesi morti in raid esercito israeliano Il Sole 24 ORE

Cisgiordania, 10 palestinesi uccisi in un'operazione dell'esercito israeliano a Jenin. Anp: "Interrompiamo il… la Repubblica

Cisgiordania, esercito israeliano irrompe nel campo profughi di Jenin per “cercare terroristi”:… Il Fatto Quotidiano

Ragazzino ferisce due israeliani a Silwan. L'esercito invia rinforzi in ... Il Manifesto

La Svizzera «condanna con fermezza l'escalation di violenza e le vittime civili in Cisgiordania e in Israele».