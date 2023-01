Ciclocross | Mathieu van der Poel | “Sono contento della mia condizione fisica”

(Di domenica 29 gennaio 2023)van derha vinto l’ultima tappaCoppa del Mondo 2022-2023 di. A Besançon, in Francia, l’olandese classe 1995 ha preso il largo nel quarto giro ed è poi arrivato da solo al traguardo con il tempo finale di 1:01.33. Grazie a questa affermazione,saliti a cinque i successi stagionali del corridore dell’Alpecin-Deceuninck in questa specialità. “Posso esseredi come misentito oggi e, si spera, con un po’ di riposo, penso che mi sentirò al meglio la prossima settimana”, queste le prime parole al traguardo di un felice van der, che ha ora nel mirino i Mondiali di settimana prossima (5 febbraio) a Hoogerheide (Olanda).: dominio pervan der ...

A una settimana esatta dall'attesa sfida dei Mondiali, chiusura di una splendida stagione diVan der Poel ha risposto al grande rivale Wout van Aert conquistando la tappa di Coppa del Mondo di Besançon. Per quest'ultimo weekend prima della corsa iridata, i due fuoriclasse ...Ilè spettacolare, breve, intenso una turbine di equilibrismo e velocità; la pista sa ... E chissà che a Parigi non si ritrovi a rivaleggiare anche con Tom Pidcock evan der Poel ...

CDM Ciclocross, Mathieu Van Der Poel domina in modalità diesel SpazioCiclismo

CICLOCROSS: MATHIEU VAN DER POEL DOMINA A BESANÇON ... InBici

Coppa del Mondo Ciclocross – #14: Mathieu van der Poel ... MTB-VCO.COM

Ciclocross, Mathieu Van der Poel: "Il Mondiale è l'unica competizione che conta per me in inverno" OA Sport

Ciclocross, Mathieu Van der Poel: "Ho sentito molto dolore alla schiena, non so a cosa sia dovuto" OA Sport

Quando è in questo tipo di giornate, il primo posto è già assegnato. Dopo Benindorm anche Besançon è terreno di caccia per Mathieu van der Poel: il neerlandese si impone nell’ultima tappa della Coppa ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Per oggi è tutto, grazie per aver seguito con noi l’ultima tappa di Coppa del Mondo di ciclocross, chiusa nel segno di Mathieu Van der Poel. Un augurio ...