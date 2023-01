“Ci ha lasciati” Musica sotto choc | la notizia della morte del cantante arrivata poco fa

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il chitarrista Tom Verlaine, diventato famoso nella scena punk newyorkese degli anni ’70 come frontmanrock band Television, è morto all’età di 73 anni. A dare ladel decesso, su Instagram, è stata Jesse Paris Smith, figlia di Patti Smith, con cui Verlaine ha collaborato a lungo. Il periodo di massimo splendore dei Television, che si separarono nel 1978, è stato segnato dagli album ‘Marquee Moon’ e ‘Adventure’. Tom Verlaine era considerato uno dei professionistili più abili emersi dal leggendario club CBGBs nel Bowery di New York, dove si fecero le ossa anche i Ramones e i Talking Heads. Sebbene siano diventati famosi grazie al movimento punk, la loroera più complessa di quella dei loro rivali, con Verlaine e il collega chitarrista Richard Lloyd che si scambiavano lunghi assoli e ...

