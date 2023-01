Chi è Alfredo Cospito | e perché gli anarchici protestano per lui

Leggi su tpi

(Di domenica 29 gennaio 2023) Dal 19 ottobresta portando avanti uno sciopero della fame nel carcere di Sassari, dove dall’aprile scorso è detenuto al regime del 41 bis, il carcere duro introdotto in Italia negli anni delle stragi di mafia del 1992.è un anarchico, membro – insieme alla moglie, anch’essa detenuta – della Fai-Fri, Federazione anarchica informale – Fronte rivoluzionario internazionale, una organizzazione che invoca la lotta armata contro lo Stato e contro il capitale. Sta scontando la sua pena per due condanne, una a dieci anni e otto mesi per aver sparato alle gambe a Roberto Adinolfi, dirigente della Ansaldo Nucleare, il 7 maggio 2012, l’altra a 20 anni per aver posizionato e fatto esplodere due pacchi bomba nei pressi della scuola Allievi Carabinieri di Fossano, un attentato risalente al 3 giugno 2006 che non fece morti né ...