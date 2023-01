(Di domenica 29 gennaio 2023) Sembra checi abbia azzeccato. In una delle più esilaranti gag in cui si è calato nei panni del vulcanicoDepresidente della regione Campania gli aveva fatto dire che ormai il territorio gli spettava per...

... la notizia circolava dama finora Barbara non aveva raccontato la bella novella pubblicamente e durante l'intervista ha spiegato il motivo: 'I miei figli non voglionosi parli di loro, ...È un Allegri furente quelloesce dagli spogliatoi dopo la sconfitta della Juve contro il Monza , come all'andata: 'Credoun primocosì non l'avessimo mai fatto, questo ci deve far riflettere - ha commentato l'allenatore - . Il secondo è andato meglio, c'è stato un atteggiamento completamente diverso, ma ...

Che tempo che fa, Vincenzo De Luca e la 'profezia' di Crozza realizzata: “Mi candiderò per l’eternità” Today.it

"Che Tempo Che Fa" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Meteo, che tempo farà: le previsioni PerugiaToday

Che tempo farà la prossima settimana – meteo Toscana – aggiornamenti Meteo Toscana

QUINTETTI: PESARO: Moretti, Abdur-Rahkman, Charalampopoulos, Cheatham, Kravic. SASSARI: Kruslin, Dowe, Jones, Bendzius, Sthepens. Primo canestro della partita segnato da Kravic. Dall'altra parte Dowe ...La squadra di Messina vince 78-65 contro Trento, la Virtus supera 87-82 Verona. Male la Carpegna Prosciutto, demolita 110-74 a Sassari ...