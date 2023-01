ChatGpt | siamo sicuri che non possa essere utile a scuola?

... giocandoriusciti a creare una rivista con pezzi originali, divertenti, surreali persino, rimanendo noi per primi sorpresi da come la chat sappia tradurre in pratica le nostre idee.è ......pubblica diè stata un fulmine a ciel sereno con un effetto deflagrante paragonabile, secondo alcuni analisti, all introduzione del World Wide Web o dell'iPhone di Apple nel 2007. E...

Google Sparrow: che cosa sappiamo del rivale di Chatgpt WIRED Italia

Non solo ChatGpt. Siamo già circondati da chatbot Start Magazine

Intervista con ChatGPT: l'uomo rischia di sparire, si salva solo se impara a fare una cosa Tiscali

ChatGPT e musica: 5 canzoni (ridicole o geniali) scritte dall’intelligenza artificiale Il Sole 24 ORE

ChatGpt è sempre più utilizzata anche nel dating WIRED Italia

Angelo interroga l'intelligenza artificiale: sulla Basilicata. ChatGPT conosce i Sassi di Matera ma anche l'agnello alla brace e l'Amaro Lucano ...I professori dell’Università del Minnesota hanno chiesto a ChatGPT di produrre risposte per gli esami di laurea di quattro corsi diversi. Nonostante sia riuscito a superare tutti e quattro gli esami, ...