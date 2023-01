Charlize Theron fa sognare C' è Posta Per Te | l' abbraccio a mamma Franchina e il suo ciondolo «speciale» in dono

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ospite della serata, l'attrice ha ascoltato la storia die della sua famiglia, colpita dalla perdita del figlio Vincenzo. Poi l'e ilindossato durante le riprese del film The Old Guard, in regalo

Leggi Anche 'C'è posta per te' torna cone Irama Leggi Anche 'C'è posta per te',aiuta Alessandro e la figlia Cristina a riabbracciare mamma Francesca Irama loda ...Nella puntata di C'è posta per te di sabato 28 gennaio è stata raccontata la storia della famiglia di Franchina , distrutta dalla perdita del figlio Vincenzo. L'ospiteha portato dei regali speciali. C'è posta per te, la storia della famiglia di Franchina Nella puntata di C'è posta per te di sabato 28 gennaio, è stata raccontata la storia di Cristina,...

Charlize Theron: la sorpresa per la moglie e il figlio di Alessandro - C'è posta per te Clip | Witty TV Witty TV

C'è Posta per Te: Charlize Theron, tutti gli ospiti e le storie di stasera Today.it

C'è posta per te quarta puntata: le sorprese di Charlize Theron e Irama Tuttosport

Charlize Theron per Franchina: le regala il ciondolo indossato durante le riprese di The Old Guard Fanpage.it

"C'è posta per te", Charlize Theron aiuta Alessandro e la figlia Cristina a riabbracciare mamma Francesca TGCOM

Il programma di Canale 5 conferma la sua leadership nel sabato sera, ma non può dirsi scontento Carlo Conti, che con lo spin off di Tale e Quale ...A C'è posta per te è stata raccontata la storia della famiglia di Franchina. Charlize Theron le ha fatto dei doni importanti.