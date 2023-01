C' è posta per te | Valentina prova a riconquistare Corrado Lui chiude la busta e fa infuriare il pubblico | ' Troglodita'

Un'altra storia di C'èTe torna a indignare il pubblico. Dopo la storia d'amore 'tossica e poco educativa' di Stefano e Valentina sulla quale prese posizione anche Chiara Ferragni e che è costata una segnalazione ...Cosa accade a 'C'ète' quando il destinatario della lettera non risponde al citofono Il postino racconta tutto. ' C'ète ' è senza dubbio una della trasmissioni più importanti del palinsesto ...

Quarta puntata Sabato 28 gennaio - C'è posta per te Le puntate | Witty TV Witty TV

C'è posta per te, De Filippi incalza Alessandro: "Io apro" Liberoquotidiano.it

Ascolti tv, 'C'è Posta per Te' vince prima e seconda serata Adnkronos

Ascolti tv, dati Auditel sabato 28 gennaio: vince "C'è posta per te" con 4 milioni seguito da "Tali e quali" Virgilio Notizie

Gli ascolti Tv in Europa di prima serata dei principali canali europei con i risultati di martedì 24 gennaio 2023. In Spagna chiara vittoria di Antena3 con la serie straniera Hermanos, seconda piazza ...Durante la puntata di C’è Posta per Te, un’ospite da premio Oscar ha voluto fare una sorpresa speciale: Charlize Theron. Non è la prima volta che la star di Hollywood partecipa al programma di Maria D ...