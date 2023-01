C' è Posta Per Te | Valentina e Corrado tornati insieme dopo la busta chiusa?

(Di domenica 29 gennaio 2023) Durante la quarta puntata di C'èPer Teha tentato di recuperare il rapporto con il marito. La donna, originaria di Noto, per un anno ha scritto ad un altro uomo senza mai avere avuto nessun contatto fisico, maha deciso di abbandonare il tetto coniugale e chiedere la separazione. Da quando è andato via di casa ogni tanto si incontrano per avere rapporti intimi di nascosto da tutti. Grande polemica sui socialche Maria De Filippi ha svelato cheè all'antica e voleva chefosse solo moglie e madre. Tuttavia, la donna è riuscita ad emanciparsi prendendo il diploma di guida turistica e a laurearsi. C'èPer Te,contestato: è ritornato con la moglie ...

Un'ospite di eccezione a C'èTe: Maria De Filippi ha voluto nel suo show Charlize Theron , accolta con una standing ovation dal pubblico in studio. L'attrice, bella come una dea, è stata la grande protagonista della ...

Valentina e Corrado a C'è Posta Per Te non si sono ricongiunti: dopo le conversazioni della donna con un altro uomo, Corrado ha lasciato la ...