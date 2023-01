C’è posta per te | pubblico in rivolta contro Giuseppe | Maria lo asfalta con classe

(Di domenica 29 gennaio 2023) Sabato 28 gennaio è andata in onda la quarta puntata di C’èper te. Il programma condotto daDe Filippi ha incollato ancora una volta milioni di spettatori. A indignare illa storia surreale e preoccupante di, chiamato in causa da sua figlia Carmen e il marito. C’èper te: L'articolo proviene da KontroKultura.

... questo è adesso pienamente disponibile per gli utenti Android , mentre non è ancora completo per gli utenti iOS, i quali possono comunque alternativamente accedere al servizio dielettronica ...A chiedere l'aiuto di C'èper te è Valentina, una moglie che arriva negli studi di Canale 5 con il capo coperto di cenere. Tutto è iniziato con la scoperta di Corrado di una chat con un altro ...

Charlize Theron fa sognare C'è Posta Per Te: l'abbraccio a mamma Franchina e il suo ciondolo «speciale» in dono Vanity Fair Italia

C’è Posta per Te, Charlize Theron fa una sorpresa da Oscar a mamma Franchina Today.it

C’è Posta per Te, Charlize Theron dona un ciondolo da Oscar: “Non dimenticheremo mai le persone… Il Fatto Quotidiano

C’è Posta per te, per Valentina e Corrado il lieto fine è la busta chiusa Today.it