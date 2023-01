C’è posta per te | muore a 28 anni nel sonno | il regalo per la mamma da Charlize Theron

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tante emozioni nella puntata di ieri di C’èper te per la storia di Cristina, Franchina e Alessandro. A rivolgersi al programma sono stati Alessandro e Cristina, per fare una sorpresa molto speciale a Franchina, la moglie e madre, e Paolo, il figlio e fratello. La sorpresa in questione era. C’èL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ascolti tv 28 gennaio 2023, in prima serata su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21:33 alle 00:12, ha conquistato una media di 3.534.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 C'èper Te, dalle 21:26 alle 00:42, ha vinto la prima serata con 4.809.000 spettatori e 29.8% di share. Ma va detto di Carlo Conti vanta un pubblico fedelissimo sempre e comunque. E' da un mese dal ...Botto di share per C'èper Te facendo entrare in studio Charlize Teron. La star di Hollywood è stata la grande sorpresa per la signora Franchina, che ha perso in modo drammatico il giovane figlio Vincenzo, di 29 anni, ...

Ascolti tv di sabato 28 gennaio 2023: "C'è posta per te" batte "Tali e Quali" La Gazzetta dello Sport

Ascolti tv: chi ha vinto tra "C'è Posta per Te" e "Tali e Quali" Today.it

Ascolti tv, sabato 28 gennaio 2023: Tali e Quali (20.5%), C’è posta per te (29.8%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Charlize Theron fa sognare C'è Posta Per Te: l'abbraccio a mamma Franchina e il suo ciondolo «speciale» in dono Vanity Fair Italia