C' è posta per te | la storia di Valentina | “Vorrei tornare ad essere tua moglie | non la tua amante”

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 29 gennaio 2023) La quarta puntata stagionale di C'èper te, impreziosita dalla presenza di Charlize Theron e di Irama, vince nuovamente la gara degli ascolti del sabato sera. Il programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, è risultato il più visto della serata con 4.809.000 pari ad uno share del 29,8%, in leggero calo rispetto alle precedenti puntate, mentre Tali e quali di Carlo Conti, trasmesso su Rai 1, si è fermato a 3.534.000 per uno share del 20,5%, in linea con le precedenti puntate.vuol riappacificarsi con suo marito Corrado Protagonista di una delle storie raccontate durante la puntata di sabato 28 gennaio è una coppia di coniugi in crisi:e Corrado. È la donna a scrivere al programma per chiedere perdono al marito di un tradimento virtuale., infatti, dopo 15 anni di matrimonio, ...