C’è Posta per Te | la sorpresa di Irama per la ‘seconda mamma’ di Marina | “Complimenti per aver trovato la forza di perdonare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ospite della puntata andata in onda ieri sera di C’èper Te,. Giovane cantante ed ex allievo della scuola di Amici,è stato chiamato per fare unaspeciale. “Lei e Juliet quando cantavi Ovunque sarai a Sanremo, pensavano al papà”, ha detto Maria al cantante introducendo in questo modo la storia per la quale è stato chiamato. A volerlo è, giovane donna, che vuole fare un regalo a Juliet, moglie del padre. Le due donne sono legate da un rapporto molto particolare che durante la puntata Maria racconta ai telespettatori e ad. A soli 10 anniperde la madre e, scossa dal dolore, fa promettere a suo padre di non sostituire mai la madre con nessun’altra donna. Promessa che il padre mantiene fin quando però la vita non gli fa un ...