C’è posta per te | cosa accade quando il destinatario della lettera non apre la porta di casa? Il postino Giovanni Vescovo svela i retroscena

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) C’èper te, il people-show condotto da Maria De Filippi, è inarrestabile. Ormai giunto al quarto appuntamento dell’edizione numero 23, il format è rimasto invariato nel tempo. Soltanto una busta a dividere due versioni apparentemente lontane che, durante il raccontopadrona di, scopriremo non essere poi così distanti. “Sì Maria, ha accettato l’invito e stasera è qui con noi” – esordisce ilin studio. Questa figura infatti è estremamente imnte perché è il collante trae mittente.però durante la consegna? In trasmissione noi spettatori assistiamo al video messaggio concluso e andato a buon fine. Sicuri però sia sempre così semplice trovare in ...