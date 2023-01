C’è Posta per Te 2023 replica quarta puntata in streaming e in tv | le sorprese di Charlize Theron e Irama

Occhi puntati sul look di Maria De Filippi sul piccolo schermo. Chi non si perde neppure una puntata di Amici, C'èper te o Tu si que vales, sa bene che la moglie di Maurizio Costanzo ama il lusso. I capi che sceglie di indossare sono sempre molto costosi e riescono a mettere ben in risalto la sua figura ...Ascolti tv 28 gennaio 2023, in prima serata su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21:33 alle 00:12, ha conquistato una media di 3.534.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 C'èper Te, dalle 21:26 alle 00:42, ha vinto la prima serata con 4.809.000 spettatori e 29.8% di share. Ma va detto di Carlo Conti vanta un pubblico fedelissimo sempre e comunque. E' da un mese dal ...

Charlize Theron fa sognare C'è Posta Per Te: l'abbraccio a mamma Franchina e il suo ciondolo «speciale» in dono Vanity Fair Italia

C’è Posta per Te, Charlize Theron dona un ciondolo da Oscar: “Non dimenticheremo mai le persone… Il Fatto Quotidiano

C’è Posta per Te, Charlize Theron fa una sorpresa da Oscar a mamma Franchina Today.it

C’è Posta per Te, la sorpresa di Irama per la ‘seconda mamma’ di Marina:… Il Fatto Quotidiano