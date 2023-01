In questo pranzo domenicale, rieccolo:dall'inizio. Ha lo sguardo di settembre, la stessa maglia col 90 ma è come se fosse un altro calciatore. Sei mesi, due vite De Ketelaere deve aver vissuto ...Latitante, il Milan si ritrova a sperare che Rafael Leao sia quello delle ultime giornate dello ... direzione Psg), però il cavallone diLukaku fino al momento non si è visto. Anche in casa ...

CDK, il ritorno: il belga dal 1' dopo quattro mesi. Il Milan azzarda l'idea anti-crisi La Gazzetta dello Sport

Pioli: "Nel gruppo qualche sorriso in meno, ma è un bene. Mercato A posto così” La Gazzetta dello Sport

Milan, il programma della 1° giornata di ritorno. Si parte… Il Milanista

Milan, piovono conferme: “Assalto a giugno, poteva arrivare al posto di CDK” MilanLive.it

Milan-Roma, le formazioni ufficiali: ancora panca per CDK, Dybala ... numero-diez.com

Giornata calda. In ottica scudetto occhio a Napoli-Roma domenica sera. Dubbi di formazione per Pioli contro il Sassuolo ...Il Corriere dello Sport questa mattina ha provato ad analizzare il emrcato estivo del Milan che si sta rivelando essere insufficiente rispetto a quelle che erano le ambizioni della ...