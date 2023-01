Noi dobbiamo ricostruire il Pd in Lombardia, e non stiamo discutendo dima di sanità pubblica, lavoro e ambiente. Poi, le perplessità di tanti susono inevitabili, non mi pare uno ......è unse ci sono state uscite e scissioni. Ma ora mi metto a disposizione nel suo momento peggiore, credo sia doveroso per chi ha i miei valori'. Gelo su Bonaccini che imbarca l'ex Iena:...

Quando il Pd era "morto" e "criminale". La giravolta di Giarrusso ilGiornale.it

Caso Giarrusso, Majorino (Pd): 'Inevitabili le perplessità. Vorrei evitare che ci tormentassimo. Abbiamo ben altro davanti' TGLA7

Aspettando Giarrusso la Repubblica

Caso Giarrusso, Sciuto: 'Faccia la miiltanza, invece di partecipare dal palco dalla kermesse di uno dei candidati per occupare una fettina di voti' TGLA7

Il dem Decaro all'attacco del partito: nel Pd persone incapaci promosse a ruoli di governo... Secolo d'Italia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...sempre a Milano fa il suo esordio in casa dem l’ex grillino Giarrusso alla Convention di Bonaccini. Cosa che fa dire alla renziana Elena Bonetti di Iv: “Dell’anima riformista non resta nulla”. Un ...