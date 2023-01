Caso Cospito | anarchici in piazza a Roma | scontri con la polizia 41 manifestanti denunciati

(Di domenica 29 gennaio 2023) Sono 41 le persone denunciate dallaper i disordini alla manifestazione deglidi ieri, sabato 29 gennaio, a Trastevere, a. Circa un centinaio disi era dato appuntamento nel tardo pomeriggio aTrilussa per protestare contro il 41 bis, regime a cui è sottoposto Alfredo, detenuto nel carcere di Bancali da oltre 10 anni e da tre mesi in sciopero della fame. Dopo momenti di tensione econ le forze dell’ordine, isi sono dispersi nelle vie di Trastevere. Glisono stati successivamente individuati dallache li ha seguiti fino a via dei Panieri dove isi erano asserragliati all’interno di un garage. A quel ...

Il parlamentare e responsabile organizzazione di Fdi sulle proteste e le intercettazioni "In questo momento non sono d'accordo ovviamente i terroristi che stanno sostenendo Cospito e che hanno fatto gli attentati, non sono d'accordo i mafiosi che vogliono quello movimentista con manifestazioni e proteste e quello terroristico, con veri e propri attentati contro target associati alle campagne di lotta, in questo caso per la liberazione di Cospito.

Le manifestazioni per Alfredo Cospito "agitano" le piazze italiane. A Roma, durante un corteo non preavvisato di anarchici, un agente di polizia è stato ferito. Nella Capitale sono scesi in strada circa cento manifestanti. Numerosi gli episodi nelle ultime ore: segnali di solidarietà per il 55enne detenuto al carcere sassarese di Bancali in regime di 41 bis. Il sottosegretario alla Giustizia difende la linea dura: «I mafiosi vogliono...