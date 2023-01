ROMA - Dal calcio dell'oratorio a quello del Var, dagli scivoloni dialettici alle intuizioni politiche., il più controverso e al tempo stesso nazionalpopolare presidente della Figc, è scomparso ieri mattina all'ospedale di Erba all'età di 79 anni, a causa di improvvise complicazioni ...Due sono stati i minuti di raccoglimento fatti rispettare: uno, prima dell'inizio della gara, per ricordare l'ex presidente della LND e poi della FIGC,; ed uno al minuto 21° del ...

E' morto Carlo Tavecchio, ex presidente Figc Agenzia ANSA

Perché Tavecchio non può essere lodato nemmeno oggi Calciomercato.com

Carlo Tavecchio morto, quando profetizzò lo scudetto del Napoli ilmattino.it

Abodi: “Se n’è andato un amico”. Gravina: "Non ha mai rinunciato ad innovare" La Gazzetta dello Sport

Lutto nel mondo del calcio: è deceduto Carlo Tavecchio Tuttosport

Questo sito utilizza cookies tecnici e di profilazione di terze parti per le sue funzionalità. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione sul sito acconsenti all’uso dei cookie. OK, HO CAPIT ...8' - OWUSU SPRECA TUTTO! Pelamatti non trova opposizione sulla corsia sinistra, la percorre arrivando sulla trequarti prima di pennellare in mezzo per Owusu che col piattone ...